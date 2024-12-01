مسعد بولس بعد تعيينه مستشار ترامب للشرق الأوسط: موضوع الرئاسة في لبنان شائك



Advertisement أشار مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس في حديث تلفزيوني الى أنه "يشجع على الاسس الديمقراطية في لبنان واعادة بناء البلد واحترام الدستور واعادة احياء المرسسات الدستورية وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها".

وقال بولس "من واجبنا متابعة اتفاق وقف اطلاق النار ونتأمّل أن يُنفَّذ سريعًا كما توصّلنا إليه سريعًا وموضوع الرئاسة في لبنان شائك ومن صبر سنتين يمكنه أن يصبر شهرين أم ثلاثة بعد".

وختم: "يجب العمل على ملف الرئاسة بدقة من دون تسرّع بشكل غير مدروس بحكم الحرب فمرحلة وقف اطلاق النار تجريبية والانتخابات ليست من مسؤوليتنا بل من مسؤولية البرلمان".

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأحد، اختياره والد صهره، رجل الأعمال الأميركي اللبناني، مسعد بولس، مستشارا رفيعا للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط.