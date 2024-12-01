Advertisement

لبنان

وفد من الاساتذة المتعاقدين يزور البعريني

Lebanon 24
01-12-2024 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1286602-638686820950550675.png
Doc-P-1286602-638686820950550675.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد من الأساتذة المتعاقدين "المستعان بهم" الذين يتقاضون رواتبهم من "اليونيسف" عضو تكتّل الاعتدال الوطنيّ النّائب وليد البعريني، وشرحوا له وضعهم الرّاهن والمشاكل التي يمرّون بها. 

واجرى البعريني اتصالاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبالمدير العام للتربية عماد الأشقر والمدير العام للتعليم الابتدائي جورج داوود، وطالب بتحويل عقود المتعاقدين إلى وزارة التربية، بدلاً من صندوق المدرسة.
Advertisement

ووعد البعريني الأساتذة بمتابعة الموضوع حتى الوصول إلى خواتيم مرضية لهم. 

كذلك استقبل البعريني وفودًا شعبيّة وبلديّة واختياريّة من مختلف المناطق، بحثت معه في عدد من الأمور الرّاهنة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2024-12-01
15:03 | 2024-12-01
15:00 | 2024-12-01
14:08 | 2024-12-01
14:03 | 2024-12-01
14:00 | 2024-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24