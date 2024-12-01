وفد من الاساتذة المتعاقدين يزور البعريني

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زار وفد من الأساتذة المتعاقدين "المستعان بهم" الذين يتقاضون رواتبهم من "اليونيسف" عضو تكتّل الاعتدال الوطنيّ النّائب وليد البعريني، وشرحوا له وضعهم الرّاهن والمشاكل التي يمرّون بها.واجرى البعريني اتصالاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبالمدير العام للتربية عماد الأشقر والمدير العام للتعليم الابتدائي جورج داوود، وطالب بتحويل عقود المتعاقدين إلى وزارة التربية، بدلاً من صندوق المدرسة.ووعد البعريني الأساتذة بمتابعة الموضوع حتى الوصول إلى خواتيم مرضية لهم.كذلك استقبل البعريني وفودًا شعبيّة وبلديّة واختياريّة من مختلف المناطق، بحثت معه في عدد من الأمور الرّاهنة.