العثور على جثة نقيب بحري فقد التواصل معه

عثر على جثة النقيب البحري حسن الحاج يونس إبن بلدة النبي رشادة-بعلبك داخل سيارته في بلدة الناقورة.

يذكر ان النقيب الحاج يونس يخدم في القاعدة البحرية في بيروت وقد فقد التواصل معه منذ أسبوع، علما أنه تم العثور عليه وهو يرتدي بذته العسكرية.

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