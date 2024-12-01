النائب قبلان من صور: سيعاد ما تهدم مهما كانت الصعاب

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تفقد النائب قبلان قبلان يرافقه رئيس بلدية صور واتحادها حسن دبوق مصلحة مياه صور وملحقاتها التي دمرها العدو الاسرائيلي ، لا سيما محطة الضخ التي تغذي صور وضواحيها .وبعد جولة على المحطة قال النائب قبلان: " ان ما اقدم عليه العدو هو جريمة بحق الانسانية والأخلاقية في استهدافه لمنشأة مدنية وانسانية وطبيعية لتزويد المواطنين بالمياه في صور ومحيطها ".اضاف:" استهدفت هذه المنشأة بدون سبب لان الهدف من ذلك هو ان يقتل العدو كل ابناء الجنوب ويعتقد بان كل طفل وكل امرأة وشيخ وشاب وفتاة هم اعداء للعدو ،وهو محق في ذلك، لان هؤلاء تربوا ونبتوا في هذه الارض لانهم ارشدوا وتلقوا وصايا لكي يكونوا إلى جانب الحق في مواجهة الشر ، واسرائيل هي الشر المطلق وبالتالي يواجه ابناء الجنوب الشر بكل ما يملكون".وقال: "اسرائيل قامت بضرب كل البنى التحتية في الجنوب ،وبالتالي دمرت مشروع الوزاني وقصفت مشروعي الليطاني والطيبة اضافة إلى معظم محطات المياه والكهرباء في الجنوب ، وما اقدم عليه العدو هو لتعطيل الحياة في الجنوب ، ولكن الحياة في الجنوب لا تتعطل لان هذه المنشآت كما بنيت سابقا سيعاد بناؤها ، وان المنازل التي دمرت سيعاد بناؤها كما كانت وأفضل ، لانها فيها رائحة الجنوبيين ، وجزء من أشلائهم وأجسادهم وسينبت من الدماء والأشلاء مجد وعزة وكرامة وتحد لهذا العدو الغاشم ،هذا العدو الذي تخاف منه كل الناس، ونحن لا نملك الأسلحة التي يملكها ولكنه لا يملك الإرادة إلتي نملكها نحن ، كما لا نملك الهمجية التي يملكها ولكنه لا يملك الثقة والإيمان التي يملكها اهلنا بالله ، ربما العدو يدمر مرة ومرتين ومئة والف مرة ، وبالتالي لو بقي شخص واحد في المغترب وحيدا سيعود إلى هذه الارض وسيتزوج وينجب أطفالا ويعلمهم المقاومة ويقاتلون العدو ونحن له بالمرصاد ، فالتضحيات كبيرة وغالية دفعنا الكثير من الدماء والشهداء والدمار والتدمير والنزوح وغيره ولكن كل هذا في عين الله، وسنبقى شوكة في عين هذا العدو".وتابع: " إن المعني بهذا الأمر هي المؤسسات و مجلس الجنوب والوزارات والجمعيات والبلديات واتحاد بلديات قضاء صور ".وحيا قبلان رئيس الاتحاد حسن دبوق على جهوده "الكبيرة في القيام بما هو المطلوب وكان سابقا في حرب تموز 2006 وعمل بكل إخلاص لهذه المنطقة"، كما حيا "اهل الجنوب الأبطال الذين كانوا المخرز في عين العدو".وختم مؤكدا: " سيتعاضد ويتكاتف الجميع لبناء ما تهدم، واكرر بانه سيعاد ما تهدم مهما كانت الصعاب".