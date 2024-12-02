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لبنان

رئيس بلدية زوق مكايل أضاء شجرة الميلاد

Lebanon 24
02-12-2024 | 01:02
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أكد رئيس بلدية زوق مكايل ايلي بعينو، في خلال اضاءته لشجرة الميلاد أمس، " إصرار اللبنانيين على العيش بحرية وكرامة وفرح مهما كانت الصعوبات وقساوة الظروف".

ولفت إلى أن "ما نقوم به اليوم، يأتي ضمن  التقاليد، جريا على العادة من كل عام، بالرغم من كل الصعاب التي تواجه أبناءنا في كل لبنان بهدف السعي لنشر الفرح وإدخاله ولو في الحد الأدنى إلى قلوبهم وحياتهم. وان كان مختصرا هذا العام".
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وأشار الى أنه "تقليد سنوي ينبع من إيماننا بالله والإنسان والوطن .أنه جزء من عاداتنا وتقاليدنا، وينبغي علينا القيام به سعيا لإدخال الفرح والامل الى قلوب أبنائنا"، آملا  أن "تحمل  الايام المقبلة كل الخير للبنانيين جميعا. وان يكون ما جرى بداية لولادة لبنان جديد يحمل كل الخير والامل بغد افضل". 
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