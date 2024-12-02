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لبنان

نائب يعاتب زميله: "مش هيك بتصير القصص"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-12-2024 | 01:30
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عاتب أحد النواب البقاعيين زميلاً له على الطريقة التي تم فيها طرح إسمه كمرشح لرئاسة الجمهورية، وإعتبر أن هذه الطريقة الخفيفة والهزلية التي تم طرح إسم زميله من خلالها عبر سؤال وجواب صحافي غير مقبولة خصوصا بعدما تدخل نائب ثان من خارج السياق للترويج بأنه يؤيد ترشيح زميله موحيا بتصرفه انه "صانع الرؤساء".
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المصدر أشار الى أن الجفاء الذي حصل بين النائبين الصديقين مفاده أن هناك خلافا في وجهات النظر حيال ملف رئاسة الجمهورية .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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