التعامل العربي مع سوريا "غير مفاجئ"

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افادت مصادر مطلعة ان من يعرف كيف تطورت العلاقة بين سوريا ودول الخليج العربي في السنوات القليلة الماضية لا يستغرب التضامن الخليجي مع سوريا والدعم الخليجي لها خصوصا في هذا الظرف.وبحسب مصادر مطلعة فإن العلاقة عميقة جدا بين الإمارات العربية المتحدة تحديدا وبين الدولة السورية، وعليه فإن المعركة التي يخوضها الجيش السوري يملك فيها غطاء عربيا شاملا.وتعتبر المصادر انه بإستثناء قطر، فإن مصر والاردن والسعودية والعراق وغيرها من الدول لديها مصلحة شاملة بدعم سوريا والحفاظ على استقرارها، وقد لا يكون الدعم سياسيا فقط.