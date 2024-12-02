هذا ما سيفعله "حزب الله" مع الجيش

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علّق مصدرٌ نيابيٌّ على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بشأن الجيش، في خطابه الجمعة.واعتبر المصدر عبر "لبنان24" أن الرسالة التي قالها قاسم "إيجابية"، والهدف منها هو "عدم إحداث أي شرخٍ بين بيئة المقاومة والجيش، وهو الأمر الذي تريده إسرائيل ضمنياً".وأشار المصدر إلى أنَّ "حزب الله" بات الآن مُلزماً أكثر من أي وقت مضى بمنح الجيش اليد الطولى في منطقة جنوب نهر الليطاني لاسيما أنَّ هذه المسألة تمنح لبنان مظلة دولية كبرى قد تتوسّع بشكل أكبر لتشمل مختلف القضايا الأخرى.