الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل أرنون

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 2 /12 /2024، ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل أرنون المستحدث – النبطية".

Advertisement