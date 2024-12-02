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لبنان

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل أرنون

Lebanon 24
02-12-2024 | 01:52
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 2 /12 /2024، ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل أرنون المستحدث – النبطية".
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