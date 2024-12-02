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لبنان

البزري راهن على صمود وقف إطلاق النار: المدة الفاصلة عن موعد انتخاب الرئيس تسمح بالتوافق عليه

Lebanon 24
02-12-2024 | 03:26
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راهن النائب عبد الرحمن البزري على صمود وقف اطلاق النار، وأمل في استمراره، معولاّ على تفعيل عمل الرقابة، للانتقال بعدها الى مرحلة ما بعد تثبيت وقف اطلاق النار وعودة الاهالي الى بلادهم وقراهم.

وأشار الى أنه بعد أن حصل وقف إطلاق النار "لا حجة لأحد سوى الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية"، وقد دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخاب الشهر المقبل، لافتا الى أن المدة الفاصلة عن موعد الجلسة تسمح بالتشاور بين كل الافرقاء للوصول الى انتخاب رئيس.
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ورأى في حديث اذاعي، أن "على المجلس النيابي أولاً وأي رئيس جمهورية سينتخب مسؤوليات عدة من استعادة لبنان علاقاته العربية والدولية الى تثبيت الهدوء وصولاً لاعادة بناء دولة المؤسسات".

واستعراض الميزات الخمس التي يتمتع بها رئيس الدولة، "فهو رمز البلاد، والقائد الاعلى للقوات المسلحة، والوحيد الذي يقسم على الدستور ويحميه من التجاوزات السياسية، والحَكَم بين اللبنانيين، وصاحب الموقع الاول في البلاد الذي يحكم بالشراكة مع رئيس الوزراء، لذا فالمطلوب رئيس تليق به تلك الميزات".
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