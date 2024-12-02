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لبنان

استعدوا لعودة المنخفضات والأمطار.. هذا ما ينتظرنا بعد 12 كانون الأول

Lebanon 24
02-12-2024 | 03:20
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أفاد الأب ايلي خنيصر ان لبنان سيتأثر بحالة عدم استقرار جوي يوم الأربعاء المقبل خلال ساعات النهار على ان يصل طرف المنخفض الذي يضرب حاليا تركيا إليه وسيكون الطقس بالتالي غائما وممطرا بشكل محلي خاصة في المناطق الساحلية أما المناطق البقاعية فستكون حصتها من الأمطار ضعيفة .
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أضاف : بعد هذا المنخفض الجوي سنرى المرتفع السبيبري العملاق سيسيطر على غرب آسيا وسيتمركز شمال بحر قزوين بقيم ضغط تصل إلى 1050 HPA ، أما جنوب بحر قزوين وصولا إلى العراق فستكون درجاته بحدود 1036 HPA ما سيجعل الهواء الشرقي يأتي إلى مناطقنا ويعبر لبنان ويصل إلى قبرص".

وتابع: "المرتفع شبه المداري في شبه الجزيرة العربية سيبعث بهواء جنوبي شرقي وهذا الأمر سيدوم لفترة الأسبوع."

وختم بالقول: "بعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي سنشهد ارتفاعا بدرجات الحراروة بسبب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية التي قد تصل سرعتها إلى ما بين 40 و50 كلم في الساعة، على ان تعود سيناريوهات الأمطار بعد 12 و13 كانون الأول".

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