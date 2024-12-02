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لبنان

تفجيرات ورشقات نارية وانسحاب عدد من الدبابات.. هذا ما يقوم به العدو الإسرائيلي في الخيام

Lebanon 24
02-12-2024 | 03:39
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قام جيش العدو الاسرائيلي فجر اليوم الإثنين بأعمال تفجيرات في الاطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الخيام، وقرابة العاشرة صباحا سمعت اصوات رشقات نارية رشاشة في البلدة قام بها جنود العدو، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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تزامنًا، رصد انسحاب عدد من دبابات الميركافا من بعض احياء مدينة الخيام باتجاه محلة وطى الخيام.

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