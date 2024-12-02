20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحويك: نأسف لما آلت اليه أوضاع المزارعين
Lebanon 24
02-12-2024
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسف رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك "لما آلت اليه أوضاع المزارعين اللبنانيين"، محملا "الاحزاب التي شاركت بالسلطة ما بعد الطائف مسؤولية الكوارث التي تحل بالقطاع".
واشار في بيان، الى "ان 40 الف مزارع في الجنوب والنبطية و 20 الفا في البقاع اي 30 ٪ من مجموع المزارعين في لبنان كانوا ضحايا العمليات العسكرية التي حصلت في مناطقهم وأدت الى تهجيرهم من اراضيهم متروكين لمصيرهم دون أي دعم أو مواكبة"، ولفت الى ان "900 الف دونم من الاراضي الزراعية تأثرت بالعدوان، اي 36٪ من مجمل الاراضي الزراعية في لبنان"، مؤكدا ان "الاحزاب اللبنانية الممثلة في المجلس النيابي اقترفت جريمة لا تغتفر بتعطيل اقتراح انشاء الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث الذي كان موضوع جلسة لجنة الادارة والعدل في جلسة 11 كانون الثاني 2005 ، وتمت الموافقة عليه مع توصية بالاسراع ببته نظرا لاهميته".
Advertisement
وقال:"ان تعطيل انشاء هذا الصندوق، قد حرم المزارعين من تعويضهم العادل عن الاضرار المتأتية من كل الاضرار التي ممكن ان تفتك بهم لا سيما من العمليات الحربية. فلو كان هذا الصدوق موجودا، وكان المزارعون قد طلبوا تأمين مشاريعهم ومسجلين فيه مع كل المعلومات عن زراعاتهم واراضيهم، لكانوا قد حصلوا على تعويضات طارئة عند تهجيرهم وتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم بعد تبليغهم عن هذه الاضرار وتم التأكد منها من خبراء الصندوق".
ولفت الى ان "تعطيل انشاء المصرف الوطني للانماء الزراعي الذي كان الاتحاد الاوروبي قد وافق على المساعدة بتأسيسه وتمويله وتشغيله يعتبر خيانة وطنية، ولو كان هذا المصرف موجودا لساعد المزارعين ومول اعادة اطلاق زراعاتهم بعد النكبة التي ألمت بهم من جراء الحرب المدمرة".
وختم مؤكدا ان "عدم تعويض المزارعين الاضرار التي اصابتهم من جراء حرب تموز 2006 يجعل عملية التعويض حاليا شبه مستحيلة ولا سيما ان الاضرار قد طالت حوالي 60 الف مزارع، اما اذا اتت اموال لهذه الغاية فانها ستسرق وتوزع على المحاسيب والازلام كالعادة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي يقترب من لبنان.. متى يصل؟
Lebanon 24
منخفض جوي يقترب من لبنان.. متى يصل؟
07:18 | 2024-12-01
01/12/2024 07:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة نقيب بحري فقد التواصل معه
Lebanon 24
العثور على جثة نقيب بحري فقد التواصل معه
14:08 | 2024-12-01
01/12/2024 02:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرة.. ممثل شهير يكشف: لهذا السبب لم أعلن عن زواجي من "سميرة توفيق" (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرة.. ممثل شهير يكشف: لهذا السبب لم أعلن عن زواجي من "سميرة توفيق" (فيديو)
09:37 | 2024-12-01
01/12/2024 09:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت استخباراتية عن "حزب الله".. تقارير إسرائيلية جديدة!
Lebanon 24
مفاجآت استخباراتية عن "حزب الله".. تقارير إسرائيلية جديدة!
14:00 | 2024-12-01
01/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكرياً ومالياً.. هذه خطوات "حزب الله" الجديدة!
Lebanon 24
عسكرياً ومالياً.. هذه خطوات "حزب الله" الجديدة!
15:00 | 2024-12-01
01/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:16 | 2024-12-02
شهيد جراء غارة على دراجة نارية في جديدة مرجعيون
05:00 | 2024-12-02
بالصورة.. إعادة فتح معبر العريضة الحدودي
05:00 | 2024-12-02
خروقات لا تنتهي لوقف إطلاق النار.. ماذا تريد إسرائيل؟!
04:59 | 2024-12-02
الحريري هنأ الامارات في عيد اتحادها الـ53: تبقى شامخة بقيادة الشيخ محمد بن زايد
04:46 | 2024-12-02
مسيّرة اسرائيلية أغارت على دراجة نارية في مرجعيون... ومعلومات عن وقوع اصابات
04:42 | 2024-12-02
حراك المتعاقدين: لاحتساب ساعاتنا المقلصة المسلوبة منا في آتون الحرب
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
02/12/2024 12:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
02/12/2024 12:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
02/12/2024 12:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24