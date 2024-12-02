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لبنان

جبري: نؤكد دور السفير الايراني المقاوم والثابت تجاه لبنان

Lebanon 24
02-12-2024 | 04:31
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أكد الأمين العام لـ "حركة الأمة" الشيخ عبد الله جبري، خلال مشاركته في استقبال السفير الإيراني مجتبى أماني في مطار رفيق الحريري الدولي، بعد تعافيه من إصابته في تفجيرات الـ"بيجر"، "دوره المقاوم والثابت تجاه لبنان"، شاكراً "للجمهورية الإسلامية الإيرانية شعباً وقيادة، على دورها الذي لم يتوقف تجاه لبنان والمقاومة".
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