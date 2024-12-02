Advertisement

لبنان

مسيّرة اسرائيلية أغارت على دراجة نارية في مرجعيون... ومعلومات عن وقوع اصابات

Lebanon 24
02-12-2024 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1286799-638687369778006067.jpg
Doc-P-1286799-638687369778006067.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أغارت مسيرة معادية على  دراجة نارية قرب محطة تحويل كهرباء مرجعيون، ما ادى الى وقوع إصابات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة من مسيّرة على دراجة نارية قرب محطة تحويل كهرباء مرجعيون ووقوع اصابات
lebanon 24
02/12/2024 21:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية ثالثة على عربصاليم ومعلومات عن سقوط اصابات
lebanon 24
02/12/2024 21:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على بلدة دير قانون النهر استهدفت مبنى سكنيا ومعلومات عن اصابات
lebanon 24
02/12/2024 21:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت بلدة الحنية بقضاء صور ومعلومات عن وقوع اصابات
lebanon 24
02/12/2024 21:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24

مسيرة

اسرائيلية

أغارت

دراجة

نارية

مرجعيون...

ومعلومات

اصابات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:53 | 2024-12-02
14:05 | 2024-12-02
14:00 | 2024-12-02
13:57 | 2024-12-02
13:42 | 2024-12-02
13:35 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24