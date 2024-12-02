14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحريري هنأ الامارات في عيد اتحادها الـ53: تبقى شامخة بقيادة الشيخ محمد بن زايد
Lebanon 24
02-12-2024
|
04:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "اكس": "تهنئة من القلب لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، في عيد اتحادها الـ53... تبقى الإمارات شامخة وتتطلع بثبات وثقة نحو مستقبل مزدهر بقيادة الشيخ محمد بن زايد".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان أميركي فرنسي ألماني بريطاني: التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي بقيادة سورية للصراع
Lebanon 24
بيان أميركي فرنسي ألماني بريطاني: التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي بقيادة سورية للصراع
02/12/2024 21:13:17
02/12/2024 21:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصادر ميدانية سورية: بدء خروج المدنيين الأكراد من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصادر ميدانية سورية: بدء خروج المدنيين الأكراد من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
02/12/2024 21:13:17
02/12/2024 21:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ عبد الله بن زايد يؤكد موقف دولة الإمارات الداعم لسوريا في مواجهة التطرف والإرهاب
Lebanon 24
الشيخ عبد الله بن زايد يؤكد موقف دولة الإمارات الداعم لسوريا في مواجهة التطرف والإرهاب
02/12/2024 21:13:17
02/12/2024 21:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء روحي في دارة الشيخ الصايغ
Lebanon 24
لقاء روحي في دارة الشيخ الصايغ
02/12/2024 21:13:17
02/12/2024 21:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري
الامارات
اتحادها
الـ53:
شامخة
بقيادة
الشيخ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة مُدوية: القبض على فنان شهير متلبساً.. هذا ما وجدوه داخل سيارته! (صورة)
Lebanon 24
فضيحة مُدوية: القبض على فنان شهير متلبساً.. هذا ما وجدوه داخل سيارته! (صورة)
02:25 | 2024-12-02
02/12/2024 02:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكرياً ومالياً.. هذه خطوات "حزب الله" الجديدة!
Lebanon 24
عسكرياً ومالياً.. هذه خطوات "حزب الله" الجديدة!
15:00 | 2024-12-01
01/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان خلال ساعات.. ماذا أعلنت إسرائيل؟
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان خلال ساعات.. ماذا أعلنت إسرائيل؟
13:35 | 2024-12-02
02/12/2024 01:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
القصف الإسرائيلي يتجدّد.. مناطق لبنانيّة "تحت النار" (تغطية مباشرة)
Lebanon 24
القصف الإسرائيلي يتجدّد.. مناطق لبنانيّة "تحت النار" (تغطية مباشرة)
13:53 | 2024-12-02
02/12/2024 01:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يعدّل خطته جنوباً و6000 جندي ينتشرون دفعة واحدة قبل مهلة الشهرين
Lebanon 24
الجيش يعدّل خطته جنوباً و6000 جندي ينتشرون دفعة واحدة قبل مهلة الشهرين
22:05 | 2024-12-01
01/12/2024 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:53 | 2024-12-02
القصف الإسرائيلي يتجدّد.. مناطق لبنانيّة "تحت النار" (تغطية مباشرة)
14:05 | 2024-12-02
عن لبنان.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي؟
14:00 | 2024-12-02
هل ستندلع "حرب لبنان" مُجدداً؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
13:57 | 2024-12-02
في هذه الأثناء.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي؟
13:42 | 2024-12-02
في لبنان.. إعلان "فاضح" يستهزئ بشجرة الميلاد!
13:35 | 2024-12-02
هذا ما سيشهده لبنان خلال ساعات.. ماذا أعلنت إسرائيل؟
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
02/12/2024 21:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
02/12/2024 21:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
02/12/2024 21:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24