الحريري هنأ الامارات في عيد اتحادها الـ53: تبقى شامخة بقيادة الشيخ محمد بن زايد

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كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "اكس": "تهنئة من القلب لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، في عيد اتحادها الـ53... تبقى الإمارات شامخة وتتطلع بثبات وثقة نحو مستقبل مزدهر بقيادة الشيخ محمد بن زايد".