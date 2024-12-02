Advertisement

لبنان

الحريري هنأ الامارات في عيد اتحادها الـ53: تبقى شامخة بقيادة الشيخ محمد بن زايد

Lebanon 24
02-12-2024 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1286802-638687377035168903.jpg
Doc-P-1286802-638687377035168903.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "اكس": "تهنئة من القلب لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا،  في عيد اتحادها الـ53... تبقى الإمارات شامخة وتتطلع بثبات وثقة نحو مستقبل مزدهر بقيادة الشيخ محمد بن زايد".
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
بيان أميركي فرنسي ألماني بريطاني: التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي بقيادة سورية للصراع
lebanon 24
02/12/2024 21:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصادر ميدانية سورية: بدء خروج المدنيين الأكراد من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
lebanon 24
02/12/2024 21:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ عبد الله بن زايد يؤكد موقف دولة الإمارات الداعم لسوريا في مواجهة التطرف والإرهاب
lebanon 24
02/12/2024 21:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء روحي في دارة الشيخ الصايغ
lebanon 24
02/12/2024 21:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الحريري

الامارات

اتحادها

الـ53:

شامخة

بقيادة

الشيخ

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:53 | 2024-12-02
14:05 | 2024-12-02
14:00 | 2024-12-02
13:57 | 2024-12-02
13:42 | 2024-12-02
13:35 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24