Advertisement

لبنان

بالصورة.. إعادة فتح معبر العريضة الحدودي

Lebanon 24
02-12-2024 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1286804-638687378601955408.png
Doc-P-1286804-638687378601955408.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد معبر العريضة الحدودي إلى العمل بعد أن توقفت حركة السير عليه عقب القصف الإسرائيلي الأخير.

وأظهرت صور بدء السيارات بالمرور على المعبر وذلك عقب تصريح من زوير الأشغال علي حميه أكّد خلاله أن المعبر بات سالكا وبإمكان اللبنانيين في سوريا العودة.
Advertisement
 
وتفقد حميه، سير الاعمال التي انجزت في معبر العريضة البري في عكارالذي تعرض للعدوان الاسرائيلي، في حضور رئيس لجنة الاشغال النائب سجيع عطية والنائبين وليد البعريني ومحمد يحيى وممثل عن محافظ طرطوس جهاد قمير وقائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران وعدد من ضباط الاجهزة الامنية.
 
وقد أنجزت شركة "الأرز" ممرا موقت في خلال 48 ساعة لتأمين حركة النقل، الى حين الانتهاء من إعادة بناء الجسر من جديد. وتم عبور أول سيارة من سوريا باتجاه لبنان بعد إعادة تشغيل المعبر.
 
وبعد جولة للوزير والنواب والحضور على المعبر، قال حميه:" في طبيعة الحال، بفعل القصف البربري للعدو الإسرائيلي ليل وقف إطلاق النار تم شن غارات على ثلاثة معابر في شمال لبنان التي هي المعابر الأساسية بين لبنان مرورا بسوريا الى العالم العربي.
 
وأضاف :"اليوم، نحن نستطيع أن نقول، أن معبر العريضة أصبح سالكا، ولكن بشكل مبدئي لأننا قمنا بإجراءات مبدئية ونقوم بإعداد دراسات جوهرية لإنشاء جسر جديد في معبر العريضة والعبودية لجهة وادي خالد.
 
ولفت الى "ان الرئيس ميقاتي دعا اليوم الى جلسة الساعة الرابعة بعد الظهر، جلسة للوزراء المعنيين والهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب ومجلس الانماء والاعمار، ليقوم بقراءة كاملة حول موضوع إعادة الاعمار في لبنان بفعل ما هدمه وما قام به العدو الاسرائيلي من جرائم من حيث قصف المباني السكنية ، وإن شاء الله سيكون بعد هذا الاجتماع رؤية عند الرئيس ميقاتي. وهذا الموضوع سيذهب الى مجلس الوزراء لإقرار المناسب".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:53 | 2024-12-02
14:05 | 2024-12-02
14:00 | 2024-12-02
13:57 | 2024-12-02
13:42 | 2024-12-02
13:35 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24