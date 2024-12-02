Advertisement

لبنان

البيسري استقبل السفيرة السويدية في زيارة تعارف

Lebanon 24
02-12-2024 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1286821-638687393062938904.jpg
Doc-P-1286821-638687393062938904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري السفيرة السويدية في لبنان  JESSICA SVARDSTROM ضمن جولتها على رؤساء الأجهزة الأمنية والمعنيين في بيروت للتعارف والبحث في العلاقات اللبنانية – السويسرية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيسري عاد العسكريين الجرحى: نشيد بتضحياتكم
lebanon 24
02/12/2024 21:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الياس بوصعب: على ما يبدو الجلسة المقبلة ستكون حاسمة وجدية لانتخاب رئيس وسيدعو الرئيس بري كل الرسميين والسفراء وأعطى مهلة شهر للتشاور بين الفرقاء
lebanon 24
02/12/2024 21:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البيسري: الأمن العام في مرحلة جديدة ويجب استعادة حضور الدولة في المناطق المتضررة
lebanon 24
02/12/2024 21:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"بتمنى كون أبو الياس".. فيديو لناصيف زيتون ينتشر
lebanon 24
02/12/2024 21:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الياس

البيسري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:53 | 2024-12-02
14:05 | 2024-12-02
14:00 | 2024-12-02
13:57 | 2024-12-02
13:42 | 2024-12-02
13:35 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24