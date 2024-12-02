البيسري استقبل السفيرة السويدية في زيارة تعارف

إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري السفيرة السويدية في لبنان JESSICA SVARDSTROM ضمن جولتها على رؤساء الأجهزة الأمنية والمعنيين في بيروت للتعارف والبحث في العلاقات اللبنانية – السويسرية.

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