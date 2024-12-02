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لبنان

نقابة محرري الصحافة انتخبت هيئة مكتبها

Lebanon 24
02-12-2024 | 05:45
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أشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان،إلى ان المجلس المنتخب للنقابة عقد اجتماعا بتاريخ الاثنين في 2/12/2024 برئاسة أكبر الاعضاء سناً جوزف القصيفي وفي حضور المستشار القانوني للنقابة لانتخاب هيئة مكتب المجلس وتوزيع المهام بين الاعضاء سندا للنظام الداخلي للنقابة.
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وبعد الوقوف دقيقة صمت حدادا على  أرواح شهداء الصحافة الذين ارتقوا نتيجة العدوان الاسرائيلي، جرت عملية انتخاب هيئة المكتب بالاقتراع السري، وجاءت النتائج على النحو الآتي:
- جوزف القصيفي نقيبا للمحررين.
- صلاح تقي الدين وغسان ريفي نائبين للنقيب.
- جورج شاهين أمينا للسر.
- علي يوسف أمينا للصندوق.
- واصف عواضة مديرا للعلاقات العامة والاعلام .
- نافذ قواص ممثلا للنقابة لدى الدوائر الرسمية.
- جورج بكاسيني، سكارليت حداد، يمنى الشكر غريب، هنادي السمرا ووليد عبود (أعضاء).
 
كما إنتخب المجلس أعضاء المجلس التأديبي الزملاء: صلاح تقي الدين (رئيسا) ووليد عبود وهنادي السمرا عضوين.
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