نقابة محرري الصحافة انتخبت هيئة مكتبها

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أشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان،إلى ان المجلس المنتخب للنقابة عقد اجتماعا بتاريخ الاثنين في 2/12/2024 برئاسة أكبر الاعضاء سناً جوزف القصيفي وفي حضور المستشار القانوني للنقابة لانتخاب هيئة مكتب المجلس وتوزيع المهام بين الاعضاء سندا للنظام الداخلي للنقابة.وبعد الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الصحافة الذين ارتقوا نتيجة العدوان الاسرائيلي، جرت عملية انتخاب هيئة المكتب بالاقتراع السري، وجاءت النتائج على النحو الآتي:- جوزف القصيفي نقيبا للمحررين.- صلاح تقي الدين وغسان ريفي نائبين للنقيب.- جورج شاهين أمينا للسر.- علي يوسف أمينا للصندوق.- واصف عواضة مديرا للعلاقات العامة والاعلام .- نافذ قواص ممثلا للنقابة لدى الدوائر الرسمية.- جورج بكاسيني، سكارليت حداد، يمنى الشكر غريب، هنادي السمرا ووليد عبود (أعضاء).كما إنتخب المجلس أعضاء المجلس التأديبي الزملاء: صلاح تقي الدين (رئيسا) ووليد عبود وهنادي السمرا عضوين.