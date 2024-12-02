Advertisement

لبنان

"نزوح" رغم "الهدنة".. "رائحة البارود" تحاصر صور والضاحية

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
02-12-2024 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1286837-638687406959067049.jpeg
Doc-P-1286837-638687406959067049.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
"رائحة البارود في كلّ مكان ولا يمكننا تحملها".. بهذه الكلمات تحدّث اللبناني محمد كريّم عن صعوبة العيش في مدينة صور التي تعاني من دمار كثيف جرّاء القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له خلال الحرب الأخيرة.
Advertisement

بالنسبة لكريّم، فإنّ "رائحة بارود القذائف قاتلة"، ويقول لـ"لبنان24" إنَّه "من الممكن أن تكون تلك الراحة سامّة جداً ولهذا السبب فضّل حالياً عدم المكوث في منزله غير المتضرر ريثما تستقر الأمور في المدينة من حيث عمليات رفع الأنقاض واستقرار الأحوال وغيره".
ما يعانيه كريّم، ينسحبُ أيضاً على حسن نجم الذي يقطنُ في منطقة الغبيري عند أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت. هناك، سعى نجم للعودة إلى منزله يوم 27 تشرين الثاني الماضي، تاريخ دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ، لكنه لم يتمكن من ذلك، والسبب هو رائحة "البارود".

يلفت نجم إلى أنّ مختلف أحياء الضاحية الداخلية تشهد على المشكلة ذاتها، ويقول لـ"لبنان24" إن الكثير من معارفه أعرضوا عن الاستقرار في الضاحية حالياً بسبب إمكانية تنشق غازات سامة جراء رائحة القذائف.

معاناة أخرى

وبالعودة إلى مدينة صور، تواجه المواطنة حواء فرج إشكالية توافر المياه والكهرباء، وذلك بسبب أعطال طالت الشبكات هناك بفعل القصف الإسرائيلي.

عبر "لبنان24"، تقول فرج، وهي نازحة من قرى بنت جبيل، إنّها واجهت أياماً صعبة بعد العودة إلى صور آتية من مكان نزوحها في زغرتا، وتضيف: "لا كهرباء، لا مياه، وبقينا أكثر من 3 أيام على العتمة. كُنا نخرج في المساء ونعود كي ننام. من أجل قضاء حاجاتنا، كنا ننتقل إلى منازل أقربائنا في مناطق قريبة".

كذلك، فإنّ عائلة حسين الشيخ تواجه "نزوحاً فوق نزوح" إذ قررت الاستقرار في منزل آخر رغم أن مسكنها لم يتضرر كثيرا بفعل الهجمات الإسرائيلية.

في حديثه، يقول الشيخ: "خلال شهرين وبسبب النزوح، عدنا إلى منزلنا لكن تكاليف الصيانة مرتفعة.. لهذا السبب قررنا الانتقال إلى مكان آخر مرحلياً ريثما نتمكن من معالجة الوضع وسط صعوبات مالية".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي ومحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:53 | 2024-12-02
14:05 | 2024-12-02
14:00 | 2024-12-02
13:57 | 2024-12-02
13:42 | 2024-12-02
13:35 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24