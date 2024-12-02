منخفض جويّ يؤثر على لبنان اعتباراً من الغد.. إليكم التفاصيل

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم الاربعاء، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق دول البلقان يقترب تدريجيا ويؤدي الى طقس متقلب وماطر مع انخفاض بدرجات الحرارة، برق ورعد، رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات، ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم الخميس حيث يستقر الطقس تدريجيا.تحذير: تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1700 متر.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت 4 و 14 في زحلة وبين 10 و 19 في محطة طرابلس.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات.الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 60كلم/س يرتفع معها موج البحر ، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر.الخميس: غائم الى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة مع ثلوج على ارتفاع 1900 متر فترة قبل الظهر، وتنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر فيتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم.