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لبنان

سنو بعد لقائه مفتي الجمهورية: نأمل انتخاب رئيس جديد مطلع العام المقبل

Lebanon 24
02-12-2024 | 06:19
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت برئاسة الدكتور فيصل سنو الذي قال بعد اللقاء: "أطلعنا سماحته على ما قامت به المقاصد خلال  العدوان الإسرائيلي على لبنان من مساعدة النازحين وإيوائهم في بعض مدارسها وتأمين وجبات ساخنة ورعاية صحية انطلاقا من عملها الخيري والاجتماعي والإنساني".
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وأضاف: "اكدنا لسماحته ان مدارس المقاصد استأنفت عامها الدراسي بشكل طبيعي من دون أي عقبات، وتأمل ان يستمر هذا العام بسلام وأمان وان يتم انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد مطلع العام المقبل لينعكس ذلك استقرارا على لبنان واللبنانيين الذين عانوا الكثير من الأزمات، وحان الوقت ان ينعموا بالطمأنينة ليعود لبنان كما كان سابقا منارة الشرق وقبلة العلم بمدارسه وجامعاته".
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