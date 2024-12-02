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لبنان

قتيلان وعدد من الجرحى.. ماذا حصل في مخيم عين الحلوة؟

Lebanon 24
02-12-2024 | 06:28
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 سمع اطلاق نار في مخيم عين الحلوة تبين انه ناجم عن اشكال في حي البركسات بين شخصين ينتميان لحركة فتح بحسب، مندوبة "لبنان24".

وقد اسفر الاشكال عن سقوط قتيلين وإصابة عدد من الاشخاص بجروح.
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عين

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