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لبنان

أمن الدولة: استشهاد عريف من مديريّة النبطيّة الإقليميّة جراء غارة إسرائيلية

Lebanon 24
02-12-2024 | 06:32
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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، أنه "في خرق فاضح لاتفاقيّة الهدنة، أقدمت طائرة مسيّرة تابعة للعدوّ الإسرائيليّ على استهداف أحد عناصر أمن الدولة العريف مهدي خريس من مديريّة النبطيّة الإقليميّة بصاروخ موجّه، أثناء أدائه لواجبه الوطنيّ، ممّا أدّى إلى استشهاده".
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وشددت المديرية في بيان، على أن "هذا الاعتداء يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية، ويؤكد الطبيعة العدوانية للاحتلال الذي لا يلتزم بأي اتفاقيّات أو مواثيق دوليّة".
 
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