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لبنان

"مركز الملك سلمان" اختتم الجسر الجوي المسيّر المرسل إلى لبنان

Lebanon 24
02-12-2024 | 06:54
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 اختتم اليوم الجسر الجوي الإغاثي المسير من قبل مركز الملك سلمان للاغاثة و الاعمال الانسانية المرسل إلى لبنان، بوصول الطائرة الـ27 الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت  وعلى متنها حزمة من المواد الغذائية و الايوائية، في حضور السفير السعودي الدكتور وليد بن عبد الله بخاري.

وقد تلا بخاري البيان الصحافي بـ"اختتام الجسر الجوي كمرحلة اولى من الاستجابة الانسانية و الاغاثية للشعب اللبناني ، على أن يعتزم المركز البدء بتدشين المرحلة الثانية من تنفيذ المشاريع الاغاثية من غذائية و ايوائية و صحية و التي ستلامس  متطلبات الشعب اللبناني وحاجاته".

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