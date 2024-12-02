"مركز الملك سلمان" اختتم الجسر الجوي المسيّر المرسل إلى لبنان

اختتم اليوم الجسر الجوي الإغاثي المسير من قبل مركز الملك سلمان للاغاثة و الاعمال الانسانية المرسل إلى لبنان، بوصول الطائرة الـ27 الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وعلى متنها حزمة من المواد الغذائية و الايوائية، في حضور السفير السعودي الدكتور وليد بن عبد الله بخاري.

وقد تلا بخاري البيان الصحافي بـ"اختتام الجسر الجوي كمرحلة اولى من الاستجابة الانسانية و الاغاثية للشعب اللبناني ، على أن يعتزم المركز البدء بتدشين المرحلة الثانية من تنفيذ المشاريع الاغاثية من غذائية و ايوائية و صحية و التي ستلامس متطلبات الشعب اللبناني وحاجاته".