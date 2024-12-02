بو حبيب التقى نظيره السعودي: نأمل استمرار الدعم السياسي والاخوي للنهوض بلبنان

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التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في القاهرة.بعد اللقاء قال بو حبيب:" شكرت سمو الامير على ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية للبنان خلال العدوان الاسرائيلي، آملا استمرار الدعم السياسي والاخوي للنهوض بلبنان مجددا من خلال ورشة إعادة الاعمار وإستمرار المساعدات الانسانية".