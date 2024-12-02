Advertisement

لبنان

بو حبيب التقى نظيره السعودي: نأمل استمرار الدعم السياسي والاخوي للنهوض بلبنان

Lebanon 24
02-12-2024 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1286888-638687446494425380.jpg
Doc-P-1286888-638687446494425380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب،  وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في القاهرة. 

بعد اللقاء قال بو حبيب:" شكرت سمو الامير على ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية للبنان خلال العدوان الاسرائيلي، آملا استمرار الدعم السياسي والاخوي للنهوض بلبنان مجددا من خلال ورشة إعادة الاعمار وإستمرار المساعدات الانسانية".       
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:53 | 2024-12-02
14:05 | 2024-12-02
14:00 | 2024-12-02
13:57 | 2024-12-02
13:42 | 2024-12-02
13:35 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24