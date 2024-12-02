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لبنان
اجتماع قضائي لبحث آليات تسيير المرفق العدلي بعد العدوان الإسرائيلي
Lebanon 24
02-12-2024
|
07:02
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عقد اجتماع في مكتب الرئيس الاول لمحكمة التمييز، رئيس مجلس القضاء الاعلى مع الرؤساء الاول الاستئنافيين في المحافظات، وذلك لغاية التداول في الأمور القضائية المستجدة.
كما وتم البحث في مقتضيات تسيير المرفق القضائي بعد العدوان الذي تعرض له لبنان.
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