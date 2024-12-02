عن مهلة الـ60 يومًا.. هذا ما قالته إسرائيل

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أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري التزام باتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان مشيرًا الى أنّ مهلة الـ 60 يوما هي مرحلة تدريجية للتأكد من زوال تهديد حزب الله.وأوضح لسكاي نيوز عربية أنّ ما يهم اسرائيل هو التأكيد على أمن إسرائيل وعدم تعرضها لأي تهديد.وقال: "على الشعب اللبناني التأكد من خلو المناطق الحدودية مع إسرائيل من السلاح الذي يهدد أمن إسرائيل."وشدّد على أنّ من مصلحة الحكومة اللبنانية عدم السماح بأي تهديد من قبل حزب الله لأمن إسرائيل.