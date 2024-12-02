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لبنان

إسرائيل لفرنسا: لم ننتهك اتفاقية وقف النار مع لبنان

Lebanon 24
02-12-2024 | 07:38
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زعمت إسرائيل أنها لم تنتهك بتاتا اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بل أشارت إلى أن تواجد حزب الله في جنوب نهر الليطاني هو الانتهاك بعينه.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لنظيره الفرنسي، جان نويل بارو، إن "على عناصر حزب الله ترك جنوب الليطاني والتوجه شمالاً".
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كما شدد خلال محادثة هاتفية، اليوم الاثنين، مع نظيره الفرنسي، على أن بلاده لا تنتهك شروط وقف إطلاق النار، بل على العكس.

وأوضح أن الضربات الإسرائيلية تتم عند رصد عناصر من حزب الله يتجولون مسلحين في منطقة جنوب الليطاني أو يحاولون نقل الأسلحة، وفق قوله.

إلى ذلك، رأى أنه "على الحكومة اللبنانية أن تأذن بوضوح للجيش اللبناني بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منه بموجب الاتفاق".

هذا وأكد أن لإسرائيل مصلحة في نجاح تطبيق وقف النار، لكن ذلك يتطلب تطبيق الالتزامات من الجانب الآخر.

وختم مشددا على أن بلاده لن تقبل العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب، في إشارة إلى انتشار الحزب جنوباً بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية. (العربية)


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