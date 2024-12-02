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لبنان

وقفة تضامنية مع الصحافي داود رمال أمام قصر العدل في بيروت

Lebanon 24
02-12-2024 | 07:40
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نظم عدد من الاعلاميين والناشطين المدنيين والسياسيين قبل ظهر اليوم، وقفة تضامنية مع الصحافي داود رمال، أمام قصر العدل في بيروت، تزامنا مع تقديمه دعوى قضائية في حق المعتدين عليه.
 
واتصل وزير الاعلام زياد المكاري بالمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجارالذي استقبل الزميل رمال ووكيليه الاستاذين ايلي كيرللس وامين بشير مع مجموعة من المتضامنين.
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