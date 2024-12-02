فرنسا تدعو لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس أبلغت إسرائيل بضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

يأتي ذلك وسط أكثر من خرّق قامت به إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.