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لبنان

الخازن: الاعتداءات الاسرائيلية خرق واضح لإتفاق وقف النار

Lebanon 24
02-12-2024 | 08:25
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أكد الوزير السابق وديع الخازن، في بيان "ما جاء في موقف الرئيس نبيه بري عن الخروق الأمنية الإسرائيلية، ونبه أن الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة لإتفاق وقف إطلاق النار تمثل خرقا صارخا للسيادة اللبنانية وللأعراف الدولية"، داعيا اللجنة المكلفة مراقبة تنفيذ الإتفاق إلى التحرك الفوري لإلزام إسرائيل وقف عدوانها والإنسحاب من الأراضي المحتلة".
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وأشار الخازن إلى "أن الإعتداءات، من تجريف المنازل في القرى الحدودية إلى الغارات الجوية التي طالت بعض المناطق وأسفرت عن ضحايا، تعد خرقا واضحا للإتفاق الذي إلتزم به لبنان منذ لحظة إعلانه"، مطالبا بتدخل عاجل لوقفها والتي تجاوزت 54 خرقا".
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