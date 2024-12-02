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لبنان

اللواء عثمان عرض الاوضاع مع سفير مصر

Lebanon 24
02-12-2024 | 08:31
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 استقبل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، سفيرّ جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد. 

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