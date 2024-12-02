العدو الإسرائيلي يعزل طرقات ميس الجبل وحولا.. وقوات اليونيفيل تتدخل

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شهدت مناطق جنوب لبنان توترات جديدة بعد إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق طريق ميس الجبل - شقرا في منطقة دوبيه بالسواتر الترابية، إذ حسب مندوبة "لبنان24"، توغل العدو بآلياته وجنوده وشرع بأعمال تجريف واسعة قبل أن ينسحب إلى التلال المحيطة بالبلدة.وفي تطور متصل، حاولت قوة راجلة إسرائيلية معززة بالدبابات والجرافات التقدم نحو أطراف بلدة حولا الغربية لقطع الطريق المؤدي إلى وادي السلوقي.على إثر ذلك، تدخلت قوة تابعة لـ"اليونيفيل" مؤلفة من خمس آليات وجرافة لفتح الطريق العام بين ميس الجبل وشقرا.