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لبنان

الجامعة الاميركية في بيروت أحيت العيد الـ185 للاباء المؤسسين

Lebanon 24
02-12-2024 | 09:24
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أحيت الجامعة الأميركية في بيروت اليوم الثامن والخمسين بعد المئة لآبائها المؤسسين، باحتفال رسمي في قاعة "أسمبلي هول" في الجامعة، تخلله إعلان الفائزين في مسابقة مقالات الطلاب السنوية ليوم الآباء المؤسسين.
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وعرض رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري للصعوبات التي واجهها لبنان ومجتمعاته والجامعة على مدى السنوات الخمس الماضية، لا سيما خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية من الصراع. وقال: "لن نوقف مهمتنا أبدا. لدينا واجب مقدس للخدمة والريادة والتعليم والابتكار والشفاء".

وسلط الضوء على جهود الجامعة الأميركية في بيروت لمساعدة المحتاجين من خلال "مبادراتها الطبية والمجتمعية، فضلا عن خططها لدعم تعافي لبنان، بما في ذلك الحاجة الملحة لاستعادة قطاع التعليم". وقال: "من أهم ما نحتاج إلى إعادة بنائه هو التعليم الابتدائي والثانوي، لانه في حال متدهورة ليس فقط في لبنان ولكن في جميع أنحاء العالم".

كما تحدث عن "التواصل العالمي للجامعة والدعم الذي تلقته خلال هذه الفترة"، مشيرا إلى "أهمية العمل الجماعي في استدامة مهمة الجامعة الأميركية في بيروت. وقد تزامن الاحتفال بيوم المؤسسين مع يوم العطاء الخامس للجامعة".

ودعا "جميع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم للنهوض والمجاهرة بأن شعب لبنان والمنطقة يستحق العيش موفورا، وأن التبرع للجامعة الأميركية في بيروت هو أحد أفضل الطرق لجعل ذلك حقيقة واقعة".

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