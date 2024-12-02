ميقاتي استقبل الجنرال جيفرز والسفيرة الاميركية في السرايا: لضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار

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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز بعد ظهر اليوم في السرايا في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون.وتم البحث في مهمة اللجنة الخماسية المكلفة مراقبة وقف اطلاق النار.وفي خلال الاجتماع اكد رئيس الحكومة ضرورة الالتزام الكامل بوقف اطلاق النار ومنع الخروقات الامنية وانسحاب العدو الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المحتلة.الهيئة العليا للاغاثةمن جهة أخرى،عقد رئيس الحكومة اجتماعا تنظيميا للهيئة العليا للاغاثة ضم الامين العام الجديد بالتكليف العميد بسام نابلسي والامين العام السابق اللواء محمد خير.