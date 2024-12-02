تشييع رئيس بلدية النبطية الشهيد أحمد كحيل

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شيع "حزب الله" واهالي مدينة النبطية رئيس بلدية النبطية الشهيد الدكتور احمد كحيل الذي قضى في المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي عندما اغارت طائراته الحربية في 16 تشرين الاول الماضي على مبنى بلدية النبطية ودمرته وارتقى كحيل و٨ من اعضاء وموظفي البلدية شهداء.وكان جثمان الشهيد كحيل دفن كوديعة في مقبرة في تول، واقيم له تشييع حاشد ظهر اليوم في النبطية حيث لف النعش براية حزب الله.