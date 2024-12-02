لأول مرة منذ وقف النار.. إطلاق صواريخ من لبنان نحو مرتفعات كفرشوبا

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّه سجّل اليوم الخرق الأول لوقف إطلاق النار من جهة لبنان.



وأشارت وسائل الإعلام إلى أنّه تم رصد صاروخين عبرا من لبنان إلى منطقة جبل دوف وسقطا في منطقة مفتوحة، حيث أُفيد عن سماع دوي انفجارين في محيط موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

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وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي أن "حزب الله أطلق قذيفتين صاروخيتين باتجاه مزارع شبعا سقطت في مناطق مفتوحة".