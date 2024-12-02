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لبنان

لأول مرة منذ وقف النار.. إطلاق صواريخ من لبنان نحو مرتفعات كفرشوبا

Lebanon 24
02-12-2024 | 10:11
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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّه سجّل اليوم الخرق الأول لوقف إطلاق النار من جهة لبنان.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنّه تم رصد صاروخين عبرا من لبنان إلى منطقة جبل دوف وسقطا في منطقة مفتوحة، حيث أُفيد عن سماع دوي انفجارين في محيط موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
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وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي أن "حزب الله أطلق قذيفتين صاروخيتين باتجاه مزارع شبعا سقطت في مناطق مفتوحة".
 
وحسب مندوبة "لبنان24" فقد شنّت طائرة إسرائيلية بعد عملية إطلاق الصواريخ غارة على مرتفعات حلتا-كفرحمام.
 

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