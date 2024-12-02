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لبنان

ماذا تشهد سماء الضاحية الآن؟ هذا آخر خبر

Lebanon 24
02-12-2024 | 14:21
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تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الإثنين، تحليقاً مُكثفاً للطيران الإستطلاعي الإسرائيلي، وذلك تزامناً مع الغارات التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيليّ في جنوب لبنان.
 
ومساء، أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم، أنّ "الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا في لبنان"، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.
 
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وفي السياق، شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات طالت عدداً من المناطق الجنوبيّة وهي: أرنون، البريج، شبيل، حومين الفوقا، اللويزة، صافي، مليخ، عين قانا، رومين، بصلية، جبشيت، جباع، سجد.
 
ويأتي الإعلان عن شن الغارات عقب إطلاق "حزب الله" صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة.
 
وأوضح الحزب أن هذا الاستهداف جاء كـ"رد دفاعي أولي تحذيري" على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه فجر الأربعاء الماضي. 

واليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنَّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صادق على خُطط لشن هجمات واسعة النطاق على "حزب الله" في لبنان.
وذكرت الهيئة أنَّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتبر أنَّ عدم الرّد بشدة وفوراً على "حزب الله"، قد يضرّ بوقف إطلاق النار لسنوات.
 
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