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لبنان

رداً على "حزب الله".. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن: سنهاجم بقوة شديدة!

Lebanon 24
02-12-2024 | 14:34
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صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي، مساء يوم الاثنين، إن "قواته ستهاجم بقوة شديدة رداً على الانتهاك الخطير لحزب الله".

وأضاف رئيس الأركان "هذا ما سنواصل عمله، ولدينا خطط وأهداف جاهزة للتطبيق في أي لحظة". 
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بدوره، أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء أهدافًا في لبنان. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا".

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