رداً على "حزب الله".. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن: سنهاجم بقوة شديدة!

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وأضاف رئيس الأركان "هذا ما سنواصل عمله، ولدينا خطط وأهداف جاهزة للتطبيق في أي لحظة".بدوره، أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء أهدافًا في لبنان. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا".