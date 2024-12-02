أميركا تعلن: وقف إطلاق النار في لبنان "ناجح"

اعتبرت الخارجية الأميركية أن "وقف إطلاق النار في لبنان ناجح وسننظر في تقارير عن انتهاكات لوقف إطلاق النار في لبنان في الأيام المقبلة، من خلال آلية منصوص عليها في الاتفاق، ونحن توقعنا وجود اختراقات في وقف إطلاق النار وهناك آلية للنظر فيها".

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وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في تصريح للصحافيين: "إن وقف إطلاق النار صامد، وعندما نتلقى تقارير عن انتهاكات محتملة، لدينا آلية وضعناها مع حكومة فرنسا للنظر في تلك الانتهاكات المحتملة، وتحديد ما إذا هي في الواقع انتهاكات، ثم الانخراط مع الأطراف لضمان عدم تكرارها".



