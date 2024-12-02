"الصحة" تُعلن: 9 شهداء إثر غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء الإثنين، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح جراء غارة إسرائيليّة على بلدة حاريص - جنوب لبنان.

كذلك، أدت غارة أخرى على بلدة طلوسة إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة شخصٍ بجروح.