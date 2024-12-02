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لبنان
"الصحة" تُعلن: 9 شهداء إثر غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
Lebanon 24
02-12-2024
|
16:54
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أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء الإثنين، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح جراء غارة إسرائيليّة على بلدة حاريص - جنوب لبنان.
كذلك، أدت غارة أخرى على بلدة طلوسة إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة شخصٍ بجروح.
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