Advertisement

لبنان

"الصحة" تُعلن: 9 شهداء إثر غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

Lebanon 24
02-12-2024 | 16:54
A-
A+
Doc-P-1287120-638687806968660419.jpg
Doc-P-1287120-638687806968660419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء الإثنين، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح جراء غارة إسرائيليّة على بلدة حاريص - جنوب لبنان.
 
كذلك، أدت غارة أخرى على بلدة طلوسة إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة شخصٍ بجروح. 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق القرى الجنوبية
lebanon 24
03/12/2024 01:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه لبنان الجنوبي: خطة شاملة لتقييم وإصلاح الأضرار في المرافق والمنشآت
lebanon 24
03/12/2024 01:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يحذّر اللبنانيين من الانتقال إلى عدد من القرى الجنوبية
lebanon 24
03/12/2024 01:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني
lebanon 24
03/12/2024 01:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الجنوب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-12-02
16:27 | 2024-12-02
15:47 | 2024-12-02
15:30 | 2024-12-02
15:19 | 2024-12-02
15:16 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24