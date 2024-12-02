مقدّمات النشرات المسائيّة

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ما من لبنانيين إثنين يختلفان على أن الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تشكل انتهاكا فاضحا للاتفاق ومن غير المسموح استمرارها.ومن غير المسموح الى غير الممنوع من الصرف بالنسبة لمحاولات الترويج الاعلامي لرواية تقول إن ما يقوم به العدو الإسرائيلي منذ بدء سريان وقف إطلاق النار وكأنه من ضمن بنود الإتفاق.وبناء عليه وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري النقاط على الحروفمشددا على أن ما تقوم به قوات العدو من أعمال عدوانية تمثل خرقا فاضحا لبنود إتفاق وقف إطلاق النارإن لجهة تجريف المنازل في القرى الحدودية أو عبر إستمرار الطلعات الجوية وتنفيذ غارات إستهدفت أكثر من مرة عمق المناطق اللبنانية وسقط خلالها شهداء وجرحى وآخرها ما حصل اليوم في الهرمل وجديدة مرجعيون.وسأل الرئيس بري اللجنة الفنية التي تألفت لمراقبة تنفيذ الإتفاق أين هي من هذه الخروقات والإنتهاكات المتواصلة والتي تجاوزت 54 خرقا فيما لبنان والمقاومة ملتزمون بشكل تام بما تعهدوا به؟ داعيا هذه اللجنة الى مباشرة مهامها بشكل عاجل وإلزام اسرائيل بوقف إنتهاكاتها وانسحابها من الاراضي التي تحتلها قبل أي شيء آخر....ونقطة عند أول السطر.وبين سطور الملف الرئاسي يجزم الرئيس بري أن الرئيس المقبل سيأتي صناعة لبنانية وأن الجهد سيتركز خلال الفترة الفاصلة عن تاريخ الجلسة في اتجاه السعي إلى التوافق على رئيس مقبول من أوسع مروحة نيابية ممكنة وقال: لكن حتى لو لم يحصل التوافق فأنا ماض حتى النهاية في عقد الجلسة معتبرا أن الأولوية هي لمحاولة تأمين تفاهم على اسم يستطيع نيل 86 صوتا حتى يبدأ عهده قويا ومحصنا بالتفاف وطني واسع.الخروقات الاسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية والتي تتخذ أشكالا متعددة ردت عليها المقاومة باستهداف موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة كرد دفاعي أولي تحذيري على اعتبار أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح ملف آخر بدأت تتوسع دائرة الإهتمام به هو التطورات المتسارعة في الميدان السوري.وفي هذا الإطار كانت دمشق التي إستعاد جيشها زمام المبادرة على الارض تحظى بإعلان كل من بكين وموسكو وطهران دعم الحكومة السورية في مساعيها لاستعادة الأمن في البلاد فيما وجد وزير الخارجية التركي تطابقا تركيا -إيرانيا في وجهات النظر بشأن تصفية المجموعات الإرهابية بعد لقاء نظيره الإيراني.في فلسطين المحتلة أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مع وزراء وفريق التفاوض المكلفين بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس لبحث فرص إحياء مفاوضات صفقة التبادل.في لبنان وقف اطلاق النار يترنح، وفي سوريا اطلاق النار يتمدد.وبين الترنح اللبناني والتمدد السوري المنطقة كلها على فوهة بركان. فلليوم السادس على التوالي استمرت الخروقات الاسرائيلية جنوبا وبقاعا، وقد وصلت الى تنفيذ غارة على بلدة في شمال قضاء الهرمل.وللمرة الاولى منذ وقف اطلاق النار رد حزب الله بقذيفيتن صاروخيتين على موقع رويسات العلم التابع للجيش الاسرائيلي.والملاحظ ان الحزب اعتبر ان ما قام به عمل دفاعي اولي، في حين اكد نتانياهو ان اسرائيل سترد بقوة. فهل تبقى ردود حزب الله اولية ودفاعية ام سيكثف اطلاق قذائفه؟ وهل يؤدي الرد الاسرائيلي الى رد مضاد ما يعرض وقف اطلاق النار للانهيار التام؟بمعزل عن اتجاه الامور في المرحلة المقبلة، الواضح ان تأخيرا ما يحصل على صعيد الالية العملية لمراقبة تنفيذ الاتفاق ، وهو ما حمل الرئيس نبيه بري على ان يدعو اللجنة المولجة مراقبة تنفيذ الاتفاق الى مباشرة اعمالها بشكل عاجل.فهل تستجيب اللجنة لطلب بري، ام ان التأخير مقصود بشكل او بآخر ما يجعل لبنان في عين العاصفة من جديد؟في سوريا الصورة اكثر غموضا. فالفصائل المعارضة بدأت تتقدم في ريف حماة الشمالي ، بعدما بسطت سيطرتها على حلب وادلب.في المقابل باشر الطيران الحربي السوري والروسي قصف مواقع وتجمعات للفصائل المعارضة، فيما تدفق مئات المسلحين التابعين لفصائل عراقية مدعومة من ايران الى سوريا لدعم الحكومة.كل هذه التطورات تؤشر الى ان الحرب في سوريا تكبر وتتسع ، ويمكن ان تتحول حربا اقليمية.فايران التي خسرت اوراق قوة في غزة ولبنان، لا يمكنها الا ان تواجه بقوة في سوريا علها تستطيع الحفاظ على ما تبقى من نفوذها في الهلال المرتسم من ايران الى لبنان.رد دفاعي اولي تحذيري على الخروقات الصهيونية.. وقد أعذر من أنذر. بصاروخين وبضع كلمات واضحة وهادرة، تعبر عن ارادة ثابتة، ردت المقاومة الاسلامية على الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عنه الاربعاء الماضي، والتي اتخذت أشكالا متعددة، من استشهاد لبنانيين بقصف عدواني وصولا الى انتهاك الطائرات الصهيونية لعموم الاجواء اللبنانية حتى العاصمة بيروت.وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، استهدفت المقاومة الإسلامية موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.بيان للمقاومة الاسلامية احتل المشهد الممتد على طول ايام من الخروقات الصهيونية، واجاب عن كل الاسئلة المستفسرة او المستنكرة او حتى الخبيثة التي تسأل عن طبيعة اتفاق وقف اطلاق النار ومدى اطلاق يد الصهاينة، فكان رد المقاومة واضحا بأن اليد اللبنانية ليست مغلولة، وان دفاعها عن اهلها مهمة لا يمكن ان يحدها احد.. فالمقاومة التي تلتزم بما تعهدت به وما اقرته الدولة اللبنانية باتفاق وقف اطلاق النار، عند تعهدها ايضا بالدفاع عن اهلها ولجم اهل العدوان.ووسط كل العنتريات الصهيونية والتصريحات المغمسة بالخيبة، فان الكرة الآن بملعب اللجنة التي ألفت لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وسأل عنها اليوم الرئيس نبيه بري، داعيا اياها الى مباشرة مهامها بشكل عاجل، والزام الكيان العبري بوقف انتهاكاته الفاضحة لبنود اتفاق وقف اطلاق النار.وان عدتم عدنا – هي المعادلة التي يعرفها الصهاينة وان انكر بعض قادتهم محاولين الاستفادة من التزام لبنان بنص الاتفاق.اتفاق صامد رغم بعض الحوادث – كما قال بيان صادر عن البنتاغون الاميركي، وعازمون على المضي بوقف اطلاق النار مع لبنان – كما زعم رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الذي قال ان قواته سترد على القصف، مع تاكيد اعلامه ان اجتماع حكومته غدا بالشمال قائم رغم قصف حزب الله.والحزب بين اهله كتفا بكتف لرفع آثار العدوان واعادة المواطنين الى بيوتهم وترميم ما تهدم منها وايواء من فقد منزله، مستنفرا كل اجهزته واطقمه المعنية، وهو ما اعلنته مؤسسة جهاد البناء عبر قناة المنار، شارحا بالتفصيل مراحل تعويضات الايواء والترميم واطلاق مشروع تنظيم اعادة الاعمار.هل سقط وقف إطلاق النار في اليوم السادس من الأيام الستين التي حددها الاتفاق لإتمام الانسحاب الاسرائيلي وبدء الالتزام الجدي من جانب الدولة اللبنانية وحزب الله بالبنود؟كل المؤشرات تؤكد العكس، على رغم إمعان إسرائيل في انتهاك السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، حيث أكد بنيامين نتنياهو التصميم على مواصلة فرض وقف النار، على حد تعبيره، مع الرد على أي خرق من جانب حزب الله، صغيرا كان أم كبيرا.أما حزب الله، فوصف رده الأول اليوم بالدفاعي الأولي التحذيري، حاصرا إياه بموقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وخاتما بيانه بعبارة: وقد أعذر من أنذر.هذا على مستوى الطرفين المعنيين مباشرة بوقف النار. أما دوليا، فأكد البيت الأبيض أن آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان تؤدي مهامها رغم وجود ضربات متقطعة، فيما شدد البنتاغون على أن وقف النار بين إسرائيل وحزب الله صامد على الرغم من بعض الحوادث.وفي انتظار اتضاح المشهد على هذا الصعيد، غموض كبير على المستوى السوري، وسط تضارب في المعطيات العسكرية حول الوضع في مناطق القتال.ففيما تؤكد المنصات التابعة للجماعات المسلحة تراجع القوات السورية بشكل مستمر، تشدد وسائل الإعلام الرسمية السورية على أن الأمور تحت السيطرة، وأن العد العكسي لإعادة بسط سيادة الدولة على كامل الاراضي التي انتزعت منها في الايام الاخيرة قد بدأ، على وقع حركة الاتصالات الروسية-الايرانية-التركية، والمواقف العربية والغربية المنددة بالإرهاب.وفي غضون ذلك، يبقى الاستحقاق الرئاسي اللبناني في دائرة الضوء، حيث يحضر في الساعات المقبلة في المحادثات بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمسؤولين السعوديين، وفي طليعتهم ولي العهد الامير محمد بن سلمان.أما الشعب اللبناني، فآخر من يعلم، في وقت تقتصر المعلومات المحلية عن الملف الرئاسي وجلسة 9 كانون الثاني المقبل، على مجموعة من الاسماء التي تتناقلها وسائل الاعلام، وأكثرها غير جدي.ليس خبرا عاديا ما اوردته وكالة رويترز اليوم، نقلا عن خمسة مصادر مطلعة، ان الولايات المتحدة والإمارات ناقشتا إمكان رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري بشار الأسد، إذا نأى بنفسه عن إيران وقطع طرق نقل الأسلحة الى حزب الله.لعل هذا الخبر يفسر الكثير مما يجري: العقدة إيران وحزب الله ، وفك هذه العقدة في سوريا ، والمعبر الإلزامي لفك هذه العقد، يمر في لبنان:فك ارتباط بإيران، ومنع إدخال سلاح إلى حزب الله.هل لبنان اليوم على هذه الموجة؟ هل التقط إشارة التطورين البارزين، اقليميا ومحليا، عبر الكشف عن تواصل اماراتي اميركي ،ناقش إمكان رفع العقوبات عن الرئيس بشار الأسد، إذا نأى بنفسه عن إيران وقطع طرق نقل الأسلحة الى جماعة حزب الله اللبنانية.أهمية هذا المعطى أنه جاء في المرحلة الفاصلة بين الادارتين الاميركيتين، ووسط المعارك التي شنتها المعارضة المدعومة تركيا في سوريا.مفاعيل هذا التطور سواء قبل به الاسد او رفضه ، ستكون على لبنان.التطور الثاني ،حديث مستشار الرئيس ترامب للشؤون العربية مسعد بولس عن عدم التسرع في انتخاب رئيس للجمهورية اليوم , والوقوع تحت سلطة ايران وحزب الله والممانعة مجددا " ويللي صبر سنتين وشهر وأكتر، فراغ، فيه يصبر شهرين أو ثلاثة ويشتغل عالموضوع بشكل متكامل، ودقيق، وما يكون متسرع" .فايران ضعفت وحزب الله كذلك، وتاليا يجب ألا يفرضا رئيسا، لا على اللبنانيين وحسب، انما كذلك على ادارة ترامب .اي فرض من هذا النوع سيكون مشابها لما حصل مع انتخاب العماد ميشال عون قبل انتخاب الرئيس ترامب بثمانية ايام، أي فرض رئيس الممانعة على إدارة ترامب ، فكان ما كان من نتيجة معروفة مسبقا، وكان من مفاعيلها ان:لا مساعدات ولا اعادة اعمار، ولبنان سيدور في الدوامة نفسها من العجز.اما الفرق بين عام 2016 واليوم ، فهو ضعف محور الممانعة : من طهران إلى الضاحية الجنوبية لبيروت ، مرورا بدمشق، وربما تنضم بغداد إلى هذا المحور وتلقى النتيجة ذاتها. وقد يتمكن لبنان من الإفادة من ضعف الممانعة في المنطقة. الكرة في ملعب الرئيس بري ، فماذا سيفعل؟قبل الدخول في تفاصيل النشرة ، تطور ميداني في الجنوب هو الأول منذ وقف النار، حيث قصف حزب الله موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ، وقال في بيانه "وقد أعذر من أنذر".اكثر من ستين خرقا اسرائيليا ضمن الاسبوع الاول من مهلة الستين يوما مسيرات وغارات وقصف مدفعي وشهداء من مدنيين وعسكر وامن الدولة وتفجيرات في القرى وفي اليوم السادس اعلنت المقاومة البيان الاول الممهور بعبارة وقد أعذر من أنذر ونفذت عملية استهدفت موقع رويسات العلم ضمن الاراضي اللبنانية المحتلة.سريعا تحركت الاتصالات لحصر الردود ضمن البقعة نفسها وعدم تمددها و تعريض الاتفاق للخطر، واعلن البنتاغون أن اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان صامد ومتماسك على الرغم من بعض الحوادث، فيما اكد البيت الأبيض أن آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان تؤدي مهامها رغم وجود ضربات متقطعة وانهمرت التهديدات الاسرائيلية التي ترافقت وقصفا مدفعيا على القرى الامامية.لكن بنيامين نتنياهو الذي قال ان اسرائيل سترد بقوة اعلن على السطر نفسه اننا مصممون على تنفيذ وقف اطلاق النار وابقى نتنياهو على اجتماع الحكومة الاسرالئيلية غدا في الشمال.وبدا ان اتصالات ارتفعت من فوق النار لتطويق ما يجري، اذ تحركت دبلوماسية اموس هوكستين بناء على رغبة لبنان.وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الخروقات ليست ضمن بنود الإتفاق بل إنها خرق فاضح للبنود متسائلا عن دور اللجنة المولجة بمراقبة تنفيذ الاتفاق ودعاها إلى مباشرة مهامها بشكل عاجل ومباشر لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها وانسحابها من الأراضي اللبنانية التي تحتلها قبل أي جزء آخر.وسؤال بري عن دور اللجنة مطروح في كل اتجاه حيث أن اللجنة لم تكون نفسها بعد ولم تعقد اي اجتماع لمعالجة الخروقات في حال حصولها وتتألف اللجنة الخماسية من ضابط اميركي واخر فرنسي اضافة الى ضباط من الجانبين اللبناني والاسرائيلي واليونيفيل.وسيصل الى لبنان وزير الدفاع الفرنسي للبحث في تطبيق قرار وقف اطلاق النار وبالنسبة الى اميركا فقد اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي اليوم مع الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز, وتم البحث في مهمة اللجنة الخماسية المكلفة مراقبة وقف اطلاق النار.واكد رئيس الحكومة ضرورة الالتزام الكامل بوقف اطلاق النار ومنع الخروقات الامنية وانسحاب العدو الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المحتلة.ومما يتقدم تبين ان اللجنة لا تزال في طور التأسيس واجتماعات التعارف وقد سبقتها اسرائيل بسرعة الصاروخ وسجلت حتى اليوم خروقات فات الستين.اما زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت والتي أعطيت عنوانا للاشراف على الالية وتطبيق وقف اطلاق النار فاتضح أنها لم تكن سوى لرفع تقرير دوري الى الرئيس ايمانويل ماكرون قبل وصوله الى السعودية اليوم، وهي عادة تقليدية يجريها لودريان مع كل زيارة للرئيس الفرنسي الى المنطقة.واعتمد لودريان سياسة خفض التصعيد في الملف الرئاسي اذ اكتفى باجراء جولة استطلاع من دون مقاربة الاسماء.وفي مهلة اطلاق النار على المرشحين التي حددها الرئيس نبيه بري والمستمرة حتى التاسع من الشهر المقبل فان هناك شخصيات سترتفع اسهمها واسماء سوف يتم تفاديها فيما ستدخل الكتل النيابية والاحزاب في عصف فكري رئاسي وتجري مناورات على تقاطعات جديدة.