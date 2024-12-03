إذاعة "النور" نعت الصحافي الشهيد علي عاشور

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نعت إذاعة "النور" في بيان، الصحافي الشهيد علي حسن عاشور "الذي التحق بقافلة الشهداء الأبرار لينال الوسام الإلهي الرفيع في مواجهة العدو الصهيوني المجرم".وأشارت الى أن الزميل عاشور من العاملين في الإذاعة الذين عُرفوا بتفانيهم في خدمة الرسالة الإعلامية الصادقة وإيصال صوت الحق والحقيقة، وهو الذي تميّز بحضوره ومناقبيته المهنية في مختلف مجالات العمل الإعلامي التي عمل فيها سواء في مجال المراسلة الإذاعية وتقديم وتحرير الأخبار وإعداد وتقديم البرامج، وقد عرفته أيضاً منابر الأدب والشعر".ولفتت الى أنها "اذ تفتقد بشهادة الزميل علي عاشور أحد العاملين المتميّزين والمتفانين والمخلصين في عمله، تتقدّم من عائلته الكريمة ومن زملائه ومن الأسرة الإعلامية في لبنان بأسمى التبريكات والمواساة بهذه الشهادة المباركة، سائلةً المولى عزّ وجل أن يتغمدّه بواسع رحمته ويمنحه رفيع الدرجات في جنان الخلد إنه سميع مجيب".