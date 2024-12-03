حصيلة أولية للغارتين الاسرائيليتين على حاريص وطلوسة

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاريص أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة شخصين بجروح.وأدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طلوسة إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة شخص بجروح.