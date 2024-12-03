أحداث لبنان وغزة وسوريا والسودان تهيمن على "مأدبة عمدة اللورد"

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عزم حكومته على تثبيت السلام في لبنان وإنهاء حرب غزة.

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ودعا ستارمر في خطاب حول السياسة الخارجية أمام نخب سياسية واقتصادية في حدث سنوي يطلق عليه "مأدبة عمدة اللورد" في وسط لندن مساء الاثنين، الأطراف السورية إلى إيجاد حل سياسي لوقف القتال في البلاد.وقال: "سنعمل على الحفاظ على السلام في لبنان وإنهاء الصراع في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم".وأضاف: "من الطبيعي أن نعمل أيضا على زيادة تدفق المساعدات إلى أولئك الذين يعانون الأمرين في غزة وفي مناطق الصراع الأخرى، مثل السودان".وبالشأن السوري، فال: "ندعو النظام وجميع الأطراف الفاعلة مرة أخرى إلى العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي لوقف القتال".وفي وقت سابق أعلن ستارمر أن بريطانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، معبرا كذلك عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مماثل بشأن قطاع غزة. (روسيا اليوم)