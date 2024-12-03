زحمة سير في طرابلس.. إليكم السبب

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يشهد اوتوستراد المنار في ابي سمراء ـ طرابلس زحمة سير، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات فان وحدات من الجيش تقيم حواجز تفتيش ثابتة في المحلة المذكورة يجري خلالها التدقيق في الهويات وتفتيش السيارات.وتأتي هذه الاجراءات المتخذة من ضمن التدابير الامنية التي تتخذها وحدات الجيش لحفظ الامن والامان في مدينة طرابلس.