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لبنان

زحمة سير في طرابلس.. إليكم السبب

Lebanon 24
03-12-2024 | 00:45
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يشهد اوتوستراد المنار في ابي سمراء ـ طرابلس زحمة سير، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وبحسب المعلومات فان وحدات من الجيش تقيم حواجز تفتيش ثابتة في المحلة المذكورة يجري خلالها التدقيق في الهويات وتفتيش السيارات.
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وتأتي هذه الاجراءات المتخذة من ضمن التدابير الامنية التي تتخذها وحدات الجيش لحفظ الامن والامان في مدينة طرابلس.

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