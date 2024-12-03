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لبنان

‎جولات من القتال.. حتى انتهاء المهلة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
03-12-2024 | 01:15
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تفيد المعطيات انه حتى انتهاء مهلة الستين يوما، في حال لم تلتزم اسرائيل باتفاق وقف اطلاق النار ولم تتوقف  عن استهداف  الاراضي اللبنانية والاحياء والقرى في الجنوب، فإن الاستقرار الذي فرض لن يدوم.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن ما قام به حزب الله، وبعد رده بالامس،  قد يعمل على تكرار استهدافاته وتوسيعها من اجل الوصول الى تهدئة متوازنة وكي لا يكرس حرية الحركة الاسرائيلية.
وتعتقد المصادر ان الجولة القتالية التي حصلت ليل امس ستتكرر عدة مرات حتى الوصول الى وقف حاسم ونهائي لاطلاق النار بعد مرور مهلة الستين يوما.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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