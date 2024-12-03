بعد خرق العدو اتفاق وقف النار... سلسلة من الاعتداءات وتوتر في صور وبنت جبيل

خرق العدو اتفاق وقف النار في قضاءي صور وبنت جبيل فنفذ طيرانه الحربي سلسلة من الاعتداءات على عدد من القرى والبلدات في القضاءين. وقبل منتصف الليل اعلن العدو انتهاء عملياته، لكنه عاد قبيل الفجر اطلاق القنابل المضيئة البلونات الحرارية فوق عيتا الشعب، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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