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لبنان

بعد خرق العدو اتفاق وقف النار... سلسلة من الاعتداءات وتوتر في صور وبنت جبيل

Lebanon 24
03-12-2024 | 01:25
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خرق العدو  اتفاق وقف النار في قضاءي صور وبنت جبيل فنفذ طيرانه الحربي سلسلة من الاعتداءات على عدد من القرى والبلدات في القضاءين. وقبل منتصف الليل اعلن العدو انتهاء عملياته، لكنه عاد قبيل الفجر اطلاق القنابل المضيئة  البلونات الحرارية فوق عيتا الشعب، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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هذه الاجواء المتوترة انعكست على حركة الحياة اليومية للاهالي العائدين من رحلة النزوح الشاقة متخوفين من تكرارها .

وفي مدينة صور بدأت فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي  الهيئة الصحية الاسلامية  باعادة وديعة جثامين الشهداء ليصار الى تشييعهم في مثواهم الاخير. وكشف رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال ان عددهم 192 شهيدًا تعمل وزارة الصحة العامة والدفاع المدني واتحاد بلديات قضاء صور وبلدية صور ووحدة الكوارث الطبيعة في اتحاد البلديات على المساعدة لاتمام هذا العمليات الانسانية.
 
 
 
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