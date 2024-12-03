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لبنان

الأعياد "لتعويض الخسائر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-12-2024 | 02:15
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عادت الحياة إلى طبيعتها في لبنان نسبيا وبدأت المطاعم والملاهي الليلية والمراكز التجاريّة تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، مع اقتراب الأعياد.
وأشار مصدر إقتصاديّ في هذا السياق، إلى أنّه يتمّ التعويل على فترة الأعياد وعلى الإستقرار الأمنيّ لتعويض الخسائر وإنعاش قطاع المطاعم والمحلات التجاريّة.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

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